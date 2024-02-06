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ЕС готовит украинскую полицию для «наведения порядка» на занятых территориях — Боррель

21:20 06.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз ведет активную работу по подготовке украинских полицейских сил для «наведения порядка» на территориях, которые Киев намерен захватить. Об этом заявил глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель.

В рамках визита на Украину он посетил учения полицейских спецподразделений, обучаемых миссией ЕС. Высказывания политика привела пресс-служба Еврокомиссии.

«Это мой четвертый визит на Украину в военное время. Сегодня мы наблюдали за учениями нашей миссии на Украине для подготовки полиции, особенно для поддержки украинских сил на тот случай, когда они однажды возьмут контроль над оккупированными территориями, чтобы стабилизировать их», — сказал Боррель, подчеркнув, что ЕС ведет активную работу и «уже подготовил 150 местных инструкторов, которые в свою очередь будут тренировать тысячи полицейских».

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