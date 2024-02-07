Более 120 стран создают информационное оружие, способное создать массовую панику — Генштаб

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, позволяющего дезорганизовать управление страной и армией, а также создать панику среди населения. Об это сообщил начальник главного управления связи Вооруженных Сил РФ — замначальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин.

«С целью достижения информационного превосходства более 120 стран мира приступили к созданию информационного оружия, способного дезорганизовать государственное и военное управления, дезорганизовать и дезориентировать население, а также создать массовую панику», — сказал он, выступая на «Инфофоруме-2024».