ХАМАС настаивает на выводе сил Израиля за пределы всех населенных пунктов сектора Газа

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Палестинское радикальное движение ХАМАС настаивает на полном выводе израильских сил за пределы населенных пунктов по всему сектору Газа на первом этапе новой сделки с Израилем. Соответствующая поправка к проекту рамочного соглашения содержится в письменном ответе ХАМАС на выдвинутое посредниками предложение.

«Подробности первого этапа [сделки]: полное прекращение боевых действий с обеих сторон, а также прекращение всех полетов, включая разведывательные, на период этого этапа, вывод израильских сил далеко за пределы населенных пунктов по всему сектору Газа и размещение их вдоль разделительной линии на востоке и севере, чтобы дать возможность сторонам завершить обмен заложниками и заключенными», — приводит текст документа телеканал Al Manar.

Кроме того, палестинские радикалы настаивают на том, чтобы было «обеспечено поступление достаточной для нужд населения гуманитарной помощи (не менее 500 грузовиков) на ежедневной основе». ХАМАС требует обеспечить свободу передвижения населению палестинского анклава и возможность возвращения перемещенных лиц в свое дома во всех районах сектора. Еще одним условием движения является прекращение «вторжений и агрессии израильских поселенцев против мечети Аль-Акса».