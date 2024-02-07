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Медведев предрек Апокалипсис в случае войны РФ с НАТО

13:32 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия в случае войны с НАТО будет вынуждена «ответить асимметрично» и использовать ракеты «со специальными боеголовками», написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что «если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО» и «не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. ТАСС)». «НАТО — огромный военный блок, население стран альянса — почти один миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов», — указал Медведев.

«Поэтому ввиду несопоставимости наших военных потенциалов у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками (ракеты со специальной боевой частью, то есть ядерное оружие — прим. ТАСС). Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.

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