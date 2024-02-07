Медведев предрек Апокалипсис в случае войны РФ с НАТО
13:32 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия в случае войны с НАТО будет вынуждена «ответить асимметрично» и использовать ракеты «со специальными боеголовками», написал замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.
Он отметил, что «если, не дай Бог, такая война случится, то она не пойдет по сценарию СВО» и «не будет вестись в окопах с применением артиллерии, бронетехники, дронов и средств РЭБ (радиоэлектронной борьбы — прим. ТАСС)». «НАТО — огромный военный блок, население стран альянса — почти один миллиард человек, а их совокупный военный бюджет может достигать полутора триллионов долларов», — указал Медведев.
«Поэтому ввиду несопоставимости наших военных потенциалов у нас просто не останется выбора. Ответ будет асимметричным. Для защиты территориальной целостности нашей страны будут использованы баллистические и крылатые ракеты со специальными боеголовками (ракеты со специальной боевой частью, то есть ядерное оружие — прим. ТАСС). Это основано на наших доктринальных военных документах и хорошо известно всем. И это и есть тот самый пресловутый Апокалипсис. Конец всему», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.
НОВОСТИ
- 14:12 07.02.2024
- На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
- 14:00 07.02.2024
- Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
- 13:20 07.02.2024
- ХАМАС настаивает на выводе сил Израиля за пределы всех населенных пунктов сектора Газа
- 13:05 07.02.2024
- Более 120 стран создают информационное оружие, способное создать массовую панику — Генштаб
- 13:00 07.02.2024
- Шведская прокуратура закрывает дело о диверсии на «Северных потоках»
- 12:32 07.02.2024
- В ЕС считают, что Украине необходимо выходить на самообеспечение — Politico
- 12:25 07.02.2024
- Исследование СберПраво и Rambler&Co: по каким вопросам россияне чаще всего обращались к юристам
- 12:20 07.02.2024
- Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 58,7% — до 675 млрд руб.
- 12:05 07.02.2024
- Российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки — Голикова
- 12:00 07.02.2024
- Польша подняла в воздух самолеты, сославшись на «активность дальней авиации РФ»
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать