Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у президента РФ Владимира Путина, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос представителей СМИ. — По мере того, как оно (интервью — прим. ТАСС) будет подготовлено, оно выйдет».

Песков отметил, что Карлсон встретился с Путиным и лично взял у президента РФ интервью. «Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет», — ответил пресс-секретарь на вопрос, когда интервью было записано.