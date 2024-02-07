0
0
89
НОВОСТИ

Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина

14:00 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у президента РФ Владимира Путина, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, я могу это подтвердить, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос представителей СМИ. — По мере того, как оно (интервью — прим. ТАСС) будет подготовлено, оно выйдет».

Песков отметил, что Карлсон встретился с Путиным и лично взял у президента РФ интервью. «Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет», — ответил пресс-секретарь на вопрос, когда интервью было записано.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:32 07.02.2024
По меньшей мере 27 человек погибли, 40 ранены в результате двух взрывов в Пакистане — ТВ
0
7
14:12 07.02.2024
На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
0
68
13:32 07.02.2024
Медведев предрек Апокалипсис в случае войны РФ с НАТО
0
151
13:20 07.02.2024
ХАМАС настаивает на выводе сил Израиля за пределы всех населенных пунктов сектора Газа
0
151
13:05 07.02.2024
Более 120 стран создают информационное оружие, способное создать массовую панику — Генштаб
0
172
13:00 07.02.2024
Шведская прокуратура закрывает дело о диверсии на «Северных потоках»
0
185
12:32 07.02.2024
В ЕС считают, что Украине необходимо выходить на самообеспечение — Politico
0
200
12:25 07.02.2024
Исследование СберПраво и Rambler&Co: по каким вопросам россияне чаще всего обращались к юристам
0
210
12:20 07.02.2024
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 58,7% — до 675 млрд руб.
0
209
12:05 07.02.2024
Российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки — Голикова
0
227

Возврат к списку