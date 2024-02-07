Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
14:00 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский журналист Такер Карлсон действительно взял интервью у президента РФ Владимира Путина, подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Да, я могу это подтвердить, — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос представителей СМИ. — По мере того, как оно (интервью — прим. ТАСС) будет подготовлено, оно выйдет».
Песков отметил, что Карлсон встретился с Путиным и лично взял у президента РФ интервью. «Я не хотел бы забегать вперед, все-таки это его интервью, поэтому когда он будет готов это опубликовать, наверное, обо всех деталях сначала он сам расскажет», — ответил пресс-секретарь на вопрос, когда интервью было записано.
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