На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
14:12 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники японской аварийной АЭС «Фукусима-1» зафиксировали утечку радиоактивной воды на территории атомной станции. Об этом говорится в отчете, опубликованном на сайте компании-оператора Tokyo Electric Power (TEPCO).
«Сотрудники обнаружили утечку воды из трубы, — указано в документе. — Зафиксировано наличие радиоактивных элементов».
Концентрация радиоактивных веществ в воде, утекшей в среду с японской аварийной АЭС «Фукусима-1», составляет 22 млрд беккерелей при предельно допустимой в 1 500 беккерелей. Об этом сообщила газета Asahi.
По ее данным, объем утечки составляет 5,5 тонны. Вода вытекла из установки по очистке жидкости от цезия и стронция, после чего просочилась в почву. К настоящему моменту не было подтверждено ее попадание в океан.
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