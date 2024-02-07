По меньшей мере 27 человек погибли, 40 ранены в результате двух взрывов в Пакистане — ТВ
14:32 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Два взрыва прогремели в пакистанской провинции Белуджистан рядом с офисами кандидатов на выборах 8 февраля в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента). По меньшей мере 27 человек погибли, более 40 получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Geo TV.
Взрывное устройство, сработавшее в рядом с офисом независимого кандидата Асфанда Хана Какара, унесло жизни 15 человек, свыше 30 получили ранения. Жертвами второй вылазки террористов стали 12 человек.
Как сообщалось ранее, в преддверии выборов в парламент участились случаи насилия.
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