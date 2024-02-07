0
0
0
НОВОСТИ

По меньшей мере 27 человек погибли, 40 ранены в результате двух взрывов в Пакистане — ТВ

14:32 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва прогремели в пакистанской провинции Белуджистан рядом с офисами кандидатов на выборах 8 февраля в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента). По меньшей мере 27 человек погибли, более 40 получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Geo TV.

Взрывное устройство, сработавшее в рядом с офисом независимого кандидата Асфанда Хана Какара, унесло жизни 15 человек, свыше 30 получили ранения. Жертвами второй вылазки террористов стали 12 человек.

Как сообщалось ранее, в преддверии выборов в парламент участились случаи насилия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:12 07.02.2024
На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
0
68
14:00 07.02.2024
Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
0
96
13:32 07.02.2024
Медведев предрек Апокалипсис в случае войны РФ с НАТО
0
151
13:20 07.02.2024
ХАМАС настаивает на выводе сил Израиля за пределы всех населенных пунктов сектора Газа
0
151
13:05 07.02.2024
Более 120 стран создают информационное оружие, способное создать массовую панику — Генштаб
0
172
13:00 07.02.2024
Шведская прокуратура закрывает дело о диверсии на «Северных потоках»
0
185
12:32 07.02.2024
В ЕС считают, что Украине необходимо выходить на самообеспечение — Politico
0
200
12:25 07.02.2024
Исследование СберПраво и Rambler&Co: по каким вопросам россияне чаще всего обращались к юристам
0
210
12:20 07.02.2024
Нефтегазовые доходы бюджета РФ в январе выросли на 58,7% — до 675 млрд руб.
0
209
12:05 07.02.2024
Российские семьи за 20 лет стали получать в 10 раз больше финансовой поддержки — Голикова
0
227

Возврат к списку