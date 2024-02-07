По меньшей мере 27 человек погибли, 40 ранены в результате двух взрывов в Пакистане — ТВ

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два взрыва прогремели в пакистанской провинции Белуджистан рядом с офисами кандидатов на выборах 8 февраля в Национальное собрание Пакистана (нижняя палата парламента). По меньшей мере 27 человек погибли, более 40 получили ранения, многие из них находятся в критическом состоянии, сообщил телеканал Geo TV.

Взрывное устройство, сработавшее в рядом с офисом независимого кандидата Асфанда Хана Какара, унесло жизни 15 человек, свыше 30 получили ранения. Жертвами второй вылазки террористов стали 12 человек.

Как сообщалось ранее, в преддверии выборов в парламент участились случаи насилия.