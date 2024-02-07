ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, в том числе тем, которые производят безэкипажные катера. Объекты поражены, сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющим производство безэкипажных катеров, береговых ракетных комплексов, ракет к реактивным системам залпового огня и взрывчатых веществ. Цель удара достигнута. Все объекты поражены», — сообщили там.