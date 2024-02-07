Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о мобилизации
15:12 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Законопроект о мобилизации на Украине прошел первое чтение в Верховной раде. Об этом сообщила депутат парламента Ярослав Железняк.
«Законопроект принят без предложений комитета. Далее внесение правок до 21 февраля и второе чтение», — написал он в телеграм-канале.
Зарегистрированный в Раде законопроект резко ужесточает правила мобилизации. В частности, документ предполагает введение электронных повесток, возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до запрета на управление транспортным средством и блокировки банковских счетов. Консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам от 18 до 60 лет будут оказываться только при наличии военно-учетных документов. По первому требованию сотрудников военкомата и полицейских мужчины обязаны предъявлять военный билет, в противном случае нарушителей будут доставлять в территориальный центр комплектования (военкомат).
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