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Песков назвал примечательным решение Швеции завершить расследование по «Северным потокам»

15:32 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «примечательным» решение Швеции завершить расследования терактов на «Северных потоках» из-за невозможности установить виновных.

«Решение примечательное, и примечательно, что таким образом оно (расследование — прим. ТАСС) было прекращено», — сказал он журналистам.

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