Власти ФРГ по-прежнему заинтересованы в раскрытии дела о диверсии на «Северных потоках»
16:12 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство ФРГ по-прежнему заинтересовано в раскрытии дела о диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом на брифинге в Берлине заявил официальный представитель кабмна ФРГ Штеффен Хебештрайт.
«По сути, мы по-прежнему очень заинтересованы в раскрытии этого преступления. Также очевидно, что мы приняли к сведению то, что сегодня ясно заявили шведские следователи», — сказал Хебештрайт.
При этом он отметил, что за дальнейшей информацией необходимо обращаться в органы, которые занимаются расследованием взрывов на «Северных потоках». Это, по словам представителя кабмина ФРГ, касается и информации о материалах следствия, которые шведская сторона передала Германии. «Генеральная прокуратура в Карлсруэ также может предоставить информацию по этим вопросам, а мы как федеральное правительство — нет», — резюмировал Хебештрайт.
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