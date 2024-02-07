Дети мигрантов должны подтвердить знание русского языка до зачисления в школу — Слуцкий

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Дети из семей мигрантов при поступлении в школы и детские сады должны проходить обязательное собеседование на знание русского языка, считает председатель ЛДПР, кандидат на пост главы государства Леонид Слуцкий. Об этом он заявил в ходе встречи с родителями и учащимися школы № 151 в Омске.

«Мы понимаем, что социализировать детей мигрантов, живущих в нашей стране, важно для развития здорового общества. Нельзя допускать ситуацию, при которой ученики, воспитанники дошкольных учреждений не знают русского языка. Это приводит к отставанию таких детей по предметам, программе, тормозит учебный, воспитательный процессы, часто приводит к конфликтам между учащимися. Такая ситуация создает напряжение», — заявил Слуцкий, слова которого приводит пресс-служба ЛДПР.

По его мнению, если ребенок из семьи мигрантов не смог пройти такое тестирование, его надо направлять для изучения русского языка и русской культуры в специализированный адаптационный центр или адаптационный класс.