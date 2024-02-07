0
0
9
НОВОСТИ

ЕС рискует остаться без газа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке — AP

17:00 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза могут остаться без энергоносителей из-за эскалации конфликта в Красном море и сокращения поставок из России. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).

По его информации, атаки мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) на торговые суда в Красном море создают новую угрозу прекращения снабжения энергоносителями 27 стран Евросоюза. Многие транспортные компании решили перенаправить свои суда в обход этого маршрута, что приводит к задержкам и отмене поставок. Так, в январе было отменено около 70% поставок сжиженного природного газа из Катара.

После начала спецоперации РФ на Украине некоторые страны ЕС взяли курс на отказ от импорта российских энергоресурсов. На ситуацию с газоснабжением Европы оказала негативное влияние и диверсия на «Северных потоках». При этом, как заявил в ноябре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер, Австрия и ряд стран Юго-Восточной Европы все еще получают газ из РФ.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что следует подготовиться к худшей ситуации с газоснабжением в ЕС.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 07.02.2024
Полная информация о перевозимом питомце в билетах РЖД появится во втором полугодии
0
70
16:32 07.02.2024
Дети мигрантов должны подтвердить знание русского языка до зачисления в школу — Слуцкий
0
137
16:12 07.02.2024
Власти ФРГ по-прежнему заинтересованы в раскрытии дела о диверсии на «Северных потоках»
0
154
16:00 07.02.2024
Киев опасался беспорядков из-за запланированной на 2 февраля отставки Залужного — СМИ
0
172
15:32 07.02.2024
Песков назвал примечательным решение Швеции завершить расследование по «Северным потокам»
0
226
15:12 07.02.2024
Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о мобилизации
0
240
15:05 07.02.2024
Сбер сообщил дату «Зеленого марафона» – в этом году спортивный фестиваль пройдет 1 июня
0
221
15:00 07.02.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по предприятиям ВПК Украины
0
251
14:32 07.02.2024
По меньшей мере 27 человек погибли, 40 ранены в результате двух взрывов в Пакистане — ТВ
0
252
14:12 07.02.2024
На японской АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды
0
276

Возврат к списку