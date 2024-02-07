ЕС рискует остаться без газа из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке — AP
17:00 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны Евросоюза могут остаться без энергоносителей из-за эскалации конфликта в Красном море и сокращения поставок из России. Об этом пишет агентство Associated Press (AP).
По его информации, атаки мятежного йеменского движения «Ансар Аллах» (хуситов) на торговые суда в Красном море создают новую угрозу прекращения снабжения энергоносителями 27 стран Евросоюза. Многие транспортные компании решили перенаправить свои суда в обход этого маршрута, что приводит к задержкам и отмене поставок. Так, в январе было отменено около 70% поставок сжиженного природного газа из Катара.
После начала спецоперации РФ на Украине некоторые страны ЕС взяли курс на отказ от импорта российских энергоресурсов. На ситуацию с газоснабжением Европы оказала негативное влияние и диверсия на «Северных потоках». При этом, как заявил в ноябре прошлого года глава «Газпрома» Алексей Миллер, Австрия и ряд стран Юго-Восточной Европы все еще получают газ из РФ.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что следует подготовиться к худшей ситуации с газоснабжением в ЕС.
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