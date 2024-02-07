Полная информация о перевозимом питомце в билетах РЖД появится во втором полугодии
17:12 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Информация о животном, перевозимом в поезде, появится в билетах и мобильном устройстве проводника во втором полугодии 2024 года. Об этом журналистам заявил замгендиректора РЖД Иван Колесников.
«Второе полугодие, мы полагаем», — ответил Колесников на вопрос о дате введения персонификации.
При этом он отметил, что у РЖД несколько каналов продаж, и одновременно все не поменяют, но начиная со второго полугодия будет идти работа по введению персонификации животного.
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