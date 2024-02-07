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Подразделения спецназа США «зеленые береты» будут размещены на Тайване

17:40 07.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США разместят спецназовцев сухопутных войск (также известны как «зеленые береты») на Тайване на долгосрочной основе. Об этом сообщил тайваньский телеканал TVBS.

По его данным, американские спецназовцы в качестве военных инструкторов будут размещены в гарнизонах на архипелагах Цзиньмэнь и Пэнху и будут обучать тайваньских военных. Как отмечает телеканал, одна из программ предусматривает курс применения микробеспилотников Black Hornet.

Как заявил TVBS глава департамента оборонной стратегии и ресурсов Института национальной обороны и безопасности Тайваня Су Цзыюнь, «зеленые береты» в том числе специализируются на оборонительных операциях и могут выполнять задачи по предотвращению инфильтрации противника. Он отметил, что на архипелагах Цзиньмэнь, Мацзу и Пэнху дислоцированы подразделения военной разведки Тайваня, которым будет полезен этот опыт.

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