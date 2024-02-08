Польский генерал исключил возможность военного конфликта России и НАТО в 2025 г.
12:00 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конвенциональная война между блоком НАТО и Россией в 2025 г. невозможна. Такое мнение высказал в интервью радиостанции Radio Zet советник министра обороны Польши генерал Мечислав Бенек.
«Исключаю возможность конвенциональной войны между Россией и НАТО в 2025 году», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос журналиста. По мнению генерала, «другие формы войны — гибридной, попытки дестабилизации границы с Европейским союзом и с НАТО — могут сейчас усилиться».
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