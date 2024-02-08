У международного олимпизма в будущем нет самостоятельности и состоятельности — Поздняков

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) приложил немало усилий, чтобы олимпизм с миссией мира перестал существовать в прежнем виде и потерял самостоятельность и состоятельность. Об этом в своем телеграм-канале написал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

«В Лозанне, словно мантру, раз за разом повторяют, что „не государствам решать, каким спортсменам нужно участвовать в соревнованиях, иначе это будет концом мирового спорта, каким мы его знаем сейчас“. Прошло меньше года, и конец, увы, наступил. Увы, слова лозаннских спикеров оказываются пророческими, еще печальнее, что и сам МОК приложил немало усилий для того, чтобы олимпизм барона де Кубертена с миссией мира, прогресса и добра перестал существовать в прежнем виде. Антироссийский заказ, как оказывается, чрезвычайно удобно работает еще и в этом направлении, где в будущем у международного олимпизма нет ни самостоятельности, ни состоятельности», — написал Поздняков.