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Китай в 2023 г. стал главным покупателем мяса птицы и говядины из РФ

12:20 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай по итогам 2023 года стал главным покупателем российского мяса птицы и говядины, сообщил Россельхознадзор.

«По данным ФГИС „Аргус“, в 2023 году главным покупателем мяса птицы и говядины стал Китай — 132,9 тыс. тонн и 21,5 тыс. тонн соответственно», — говорится в сообщении.

Кроме того, Иран импортировал 10,3 тыс. тонн баранины из России, Вьетнам — 85,1 тыс. тонн свинины, Белоруссия — 78,8 тыс. тонн свинины, Казахстан импортировал готовую мясную продукцию в количестве 48,9 тыс. тонн.

В 2023 году был получен допуск в 16 стран по 47 видам животноводческой продукции, сообщает Россельхознадзор.

Отмечается, что драйверами роста выступают такие страны — покупатели российской продукции как государства ЕАЭС и СНГ (Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Азербайджан), Азии (Китай, Вьетнам, Монголия), Ближнего Востока (Саудовская Аравия, ОАЭ) и Африки (Бенин, Кот д`Ивуар).

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