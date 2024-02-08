Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
12:32 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава российского государства Владимир Путин в ходе телефонного разговора поздравил Ильхама Алиева с переизбранием на пост президента Азербайджана. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«В ходе телефонного разговора президент РФ Владимир Путин тепло поздравил президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных президентских выборах и пожелал ему новых успехов в работе на столь высоком государственном посту», — говорится в сообщении по итогам беседы.
НОВОСТИ
- 13:20 08.02.2024
- МО РФ предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе при мобилизации
- 13:15 08.02.2024
- Process Mining от Сбера проведет серию воркшопов по анализу и оптимизации бизнес-процессов
- 13:05 08.02.2024
- ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации на выборах из-за брака в подписях избирателей
- 13:00 08.02.2024
- Израиль готов позволить лидерам ХАМАС покинуть Газу в обмен на заложников
- 12:20 08.02.2024
- Китай в 2023 г. стал главным покупателем мяса птицы и говядины из РФ
- 12:05 08.02.2024
- У международного олимпизма в будущем нет самостоятельности и состоятельности — Поздняков
- 12:00 08.02.2024
- Польский генерал исключил возможность военного конфликта России и НАТО в 2025 г.
- 11:35 08.02.2024
- В павильоне Сбера на выставке «Россия» можно узнать, как защитить себя и свой дом
- 11:32 08.02.2024
- Режим свободного передвижения между Индией и Мьянмой отменяется — глава МВД
- 11:20 08.02.2024
- США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине — Шольц
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать