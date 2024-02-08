Израиль готов позволить лидерам ХАМАС покинуть Газу в обмен на заложников

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль готов позволить лидеру радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и руководителю военного крыла ХАМАС Мухаммеду ад-Дейфу покинуть анклав в обмен на освобождение всех заложников и смену руководства в секторе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на ряд высокопоставленных израильских чиновников.

По словам одного из них, руководство страны «не будет возражать, если Синвар покинет сектора Газа, как когда-то [бывший палестинский лидер Ясир] Арафат покинул Ливан». Источник отметил, что Израиль «позволит этому случиться, как только все заложники будут освобождены». Другой собеседник телеканала отметил, что идея дерадикализации системы управления в Газе путем изгнания из анклава руководства ХАМАС обсуждается властями Израиля с ноября прошлого года.