Израиль готов позволить лидерам ХАМАС покинуть Газу в обмен на заложников
13:00 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израиль готов позволить лидеру радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа Яхье Синвару и руководителю военного крыла ХАМАС Мухаммеду ад-Дейфу покинуть анклав в обмен на освобождение всех заложников и смену руководства в секторе. Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на ряд высокопоставленных израильских чиновников.
По словам одного из них, руководство страны «не будет возражать, если Синвар покинет сектора Газа, как когда-то [бывший палестинский лидер Ясир] Арафат покинул Ливан». Источник отметил, что Израиль «позволит этому случиться, как только все заложники будут освобождены». Другой собеседник телеканала отметил, что идея дерадикализации системы управления в Газе путем изгнания из анклава руководства ХАМАС обсуждается властями Израиля с ноября прошлого года.
Новости
- 13:20 08.02.2024
- МО РФ предлагает установить единый предельный возраст пребывания на службе при мобилизации
- 13:15 08.02.2024
- Process Mining от Сбера проведет серию воркшопов по анализу и оптимизации бизнес-процессов
- 13:05 08.02.2024
- ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации на выборах из-за брака в подписях избирателей
- 12:32 08.02.2024
- Путин поздравил Алиева с победой на президентских выборах
- 12:20 08.02.2024
- Китай в 2023 г. стал главным покупателем мяса птицы и говядины из РФ
- 12:05 08.02.2024
- У международного олимпизма в будущем нет самостоятельности и состоятельности — Поздняков
- 12:00 08.02.2024
- Польский генерал исключил возможность военного конфликта России и НАТО в 2025 г.
- 11:35 08.02.2024
- В павильоне Сбера на выставке «Россия» можно узнать, как защитить себя и свой дом
- 11:32 08.02.2024
- Режим свободного передвижения между Индией и Мьянмой отменяется — глава МВД
- 11:20 08.02.2024
- США и ЕС будут противостоять попыткам втянуть НАТО в конфликт на Украине — Шольц
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать