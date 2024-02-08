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ЦИК РФ отказал Надеждину в регистрации на выборах из-за брака в подписях избирателей

13:05 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ не зарегистрировала выдвиженца от партии «Гражданская инициатива» Бориса Надеждина из-за высокого процента брака в собранных им подписях избирателей в свою поддержку.

«Решение принято», — заявила председатель комиссии Элла Памфилова.

5 февраля рабочая группа ЦИК РФ передала итоговый протокол проверки подписных листов представителям Надеждина, процент брака в его подписях превышал допустимые 5%, а именно более 15%. Всего Надеждин представил в ЦИК 105 тыс. подписей, проверялось 60 тыс.

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