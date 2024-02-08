Глава Минобороны Украины: Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства ВСУ

19:43 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны Украины Рустем Умеров подтвердил, что решение о смене руководства Вооруженных сил Украины (ВСУ) принято и поблагодарил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного за «все достижения».

«Нужны новые подходы, новые стратегии. Сегодня было принято решение о необходимости смены руководства Вооруженных сил Украины. Искренне благодарен Валерию Федоровичу за все достижения и победы», — написал Умеров на своей странице в соцсети.