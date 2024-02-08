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НОВОСТИ

Зеленский назначил нового главкома ВСУ

19:57 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинский президент Владимир Зеленский назначил главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского.

«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. До этого момента Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.

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