Зеленский назначил нового главкома ВСУ
19:57 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я назначил генерал-полковника Сырского главнокомандующим Вооруженными силами Украины», — сказал Зеленский в видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале. До этого момента Сырский командовал Сухопутными войсками ВСУ.
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