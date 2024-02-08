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Путин: Важно в полном объеме интегрировать РАН в принятие ключевых государственных решений

20:15 08.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Важно в полном объеме интегрировать Российскую академию наук (РАН) в процесс принятия ключевых государственных решений. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин, выступая по случаю 300-летия РАН в Кремле.

«Обсуждался [на встрече с президентом РАН Геннадием Красниковым] и целый ряд важнейших решений, о некоторых из которых можно сказать уже сегодня. Прежде всего важно в полном объеме интегрировать академию наук в принятие ключевых государственных стратегических решений», — сказал Путин.

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