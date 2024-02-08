Такер Карлсон не появлялся в посольстве РФ в Вашингтоне – посол Антонов

22:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американский журналист и телеведущий Такер Карлсон не посещал диппредставительство РФ в США перед поездкой в Россию, чтобы взять интервью у ее президента Владимира Путина. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, выступая на церемонии возложения венка к могиле государственного деятеля и дипломата Российской империи Александра Бодиско, похороненного в Вашингтоне.

«Ситуация просто парадоксальная, удивительная. В последние дни раздаются телефонные звонки нам в посольство. Мне задают вопрос: „Был ли у вас Карлсон перед тем, как он поехал в Москву? Какие указания вы дали ему? С кем связаться? Где он получал визу?“ И так далее», — отметил дипломат. «Такера Карлсона в посольстве не было», — заверил он.

«Сегодня все замерли здесь в США, мы ждем 18:00 по вашингтонскому времени, когда будет это интервью», — констатировал Антонов. Он заострил внимание на том, что в США со стороны официальных представителей и экс-чиновников «в отношении Карлсона звучат какие-то оскорбления, что он чуть ли не агент, что он чуть ли не получил какой-то гонорар или зарплату». «Это такой бред, это такая чепуха, это такой еще один пример двойных стандартов», — подчеркнул Антонов.