Журналист Карлсон назвал ложью и глупостью утверждения США о российском экспансионизме
09:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Соединенных Штатов пытаются выставить Россию экспансионистской державой, но это глупость и неправда. Такое мнение выразил американский журналист Такер Карлсон по итогам интервью с президентом России Владимиром Путиным.
«Россия не экспансионистская держава», — сказал журналист. Он отметил, что американские власти, в частности «Тория Нуланд (заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд — прим. ТАСС) и лжецы, которые работают в Госдепартаменте», пытаются выставить Путина в плохом свете, сравнивая его с диктаторами. «Правда в том, что все это ложь. На самом деле это глупость, нужно быть идиотом, чтобы так считать», — подчеркнул Карлсон.
«Они [Россия] просто хотят защитить свои границы», — отметил журналист. Он добавил, что «профессиональные лжецы в Вашингтоне, которые не знают ничего о регионе и в принципе о мире за пределами Нью-Йорка», убедили себя и пытаются убедить общественность в захватнических намерениях России, и подчеркнул, что «нет никаких доказательств этого».
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