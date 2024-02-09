Байден заявил в ответ на расследование о секретных бумагах, что не имеет проблем с памятью
10:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден заявил, что у него нет проблем с памятью, а острота его ума вызывает беспокойство только у представителей некоторых СМИ.
«Моя память в порядке. Моя память позволяет мне взглянуть на то, что я сделал, чтобы стать президентом», — сказал Байден, выступая с обращением в Белом доме.
Присутствующие журналисты спросили американского лидера об опасениях избирателей по поводу его возраста и состояния здоровья. «[Опасения есть] только у некоторых из вас», — ответил Байден.
Специальный прокурор Роберт Хёр по итогам завершенного расследования предъявлять Джо Байдену обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, несмотря на доказательства того, что президент США «умышленно хранил» секретные документы. Одним из оснований для отсутствия обвинений стала «плохая память» американского лидера.
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