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Байден заявил в ответ на расследование о секретных бумагах, что не имеет проблем с памятью

10:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что у него нет проблем с памятью, а острота его ума вызывает беспокойство только у представителей некоторых СМИ.

«Моя память в порядке. Моя память позволяет мне взглянуть на то, что я сделал, чтобы стать президентом», — сказал Байден, выступая с обращением в Белом доме.

Присутствующие журналисты спросили американского лидера об опасениях избирателей по поводу его возраста и состояния здоровья. «[Опасения есть] только у некоторых из вас», — ответил Байден.

Специальный прокурор Роберт Хёр по итогам завершенного расследования предъявлять Джо Байдену обвинения по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами, несмотря на доказательства того, что президент США «умышленно хранил» секретные документы. Одним из оснований для отсутствия обвинений стала «плохая память» американского лидера.

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