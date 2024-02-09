Полученная от Эквадора военная техника из РФ будет передана Украине — Госдепартамент США
10:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военная техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas.
«Это соглашение о передаче [военного] оборудования украинскому правительству», — ответил дипломат на просьбу ведущего прокомментировать напряженность в отношениях между Россией и Эквадором, вызванную передачей Кито военной техники российского производства Вашингтону.
«Это решение правительства Эквадора, и мы очень рады, что оно поддерживает Украину в ее усилиях по защитите своей территории», — добавил Салливан.
Отвечая на вопрос, передана ли техника, дипломат сообщил, что «вопрос еще рассматривается правительством Эквадора и это решение принимается эквадорскими властями».
10 января президент страны Даниэль Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн.
НОВОСТИ
- 10:32 09.02.2024
- ПВО перехватила и уничтожила 19 БПЛА над регионами РФ
- 10:05 09.02.2024
- Путин и Карлсон лидируют по упоминаемости в русскоязычных соцсетях
- 10:00 09.02.2024
- Байден заявил в ответ на расследование о секретных бумагах, что не имеет проблем с памятью
- 09:32 09.02.2024
- Рубль отреагировал ростом на интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
- 09:20 09.02.2024
- Шойгу в штабе Объединенной группировки войск показали уничтожение HIMARS и C-300 ВСУ
- 09:05 09.02.2024
- Интервью Путина Карлсону набрало более 50 млн просмотров в соцсети X за 5 часов
- 09:00 09.02.2024
- Журналист Карлсон назвал ложью и глупостью утверждения США о российском экспансионизме
- 03:10 09.02.2024
- Такер Карлсон задался вопросом, что произойдет, если в РФ будет слабое руководство
- 02:50 09.02.2024
- Карлсон рассказал, что его интервью с Владимиром Путиным длилось около двух часов
- 02:45 09.02.2024
- Доля доллара США в расчетах РФ с третьими странами снизилась до 13% - Путин
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать