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Полученная от Эквадора военная техника из РФ будет передана Украине — Госдепартамент США

10:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военная техника российского производства, которую Эквадор передаст США в обмен на новое оборудование, будет поставлена на Украину. Об этом заявил заместитель помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Кевин Салливан в интервью эквадорскому телеканалу Teleamazonas.

«Это соглашение о передаче [военного] оборудования украинскому правительству», — ответил дипломат на просьбу ведущего прокомментировать напряженность в отношениях между Россией и Эквадором, вызванную передачей Кито военной техники российского производства Вашингтону.

«Это решение правительства Эквадора, и мы очень рады, что оно поддерживает Украину в ее усилиях по защитите своей территории», — добавил Салливан.

Отвечая на вопрос, передана ли техника, дипломат сообщил, что «вопрос еще рассматривается правительством Эквадора и это решение принимается эквадорскими властями».

10 января президент страны Даниэль Нобоа сообщил, что Эквадор передаст США технику российского и украинского производства в обмен на новое оборудование на общую сумму $200 млн.

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