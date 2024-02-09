Путин и Карлсон лидируют по упоминаемости в русскоязычных соцсетях
10:05 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин и американский журналист Такер Карлсон вышли в топы по упоминаемости в социальных сетях, следует из данных мониторинга Brand Analytics, имеющихся в распоряжении ТАСС.
В ожидании публикации интервью с президентом России Карлсон стал самой обсуждаемой персоной после Владимира Путина (211 тыс. упоминаний) в русскоязычных социальных медиа 8 февраля 2024 года. Пользователи посвятили журналисту в этот день более 71 тыс. публикаций. С момента публикации интервью 9 февраля в 02:00 мск и до 08:00 мск сообщения на эту тему в русскоязычных соцмедиа набрали 57,9 млн просмотров и 1,02 млн реакций.
При этом позитивных комментариев в обсуждениях на 40% больше, чем негативных. Самые неравнодушные авторы — старшее поколение от 55 лет (34,6% от авторов публикаций). При этом интервью не оставило равнодушным никого, им интересовались пользователи 18-24 лет (5,4%), 25-34 лет (16,2%), 35-44 лет (21,4%), 45-54 лет (20,9%). Самые упоминаемые структуры в обсуждениях: НАТО (3,5 тыс. сообщений), ЦРУ (1,7 тыс.), Telegram (1,5 тыс.), Белый дом (1,4 тыс.). В тройке самых обсуждающих регионов — Донецкая Народная Республика.
Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)
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