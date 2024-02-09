Уверенный рост Сбера: банк опубликовал финитоги за январь 2024 года

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Чистая прибыль Сбера за первый месяц 2024 года составила 115,1 млрд руб., увеличившись на 5% по сравнению с январем прошлого года. «Мы отмечаем замедление корпоративного и розничного кредитования на фоне принятых ограничительных мер регулятора и высокого уровня процентных ставок в экономике. Тем не менее, рост доходных статей и высокая операционная эффективность бизнеса позволили достигнуть сильных результатов и удержать рентабельность капитала выше 20%», – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

«Сбер смог увеличить прибыль в январе несмотря на высокую базу прошлого года и ужесточение внешних условий – ключевую ставку ЦБ в 16% и жесткие нормативы предельной долговой нагрузки для заемщиков. Это говорит об операционной эффективности и клиентоориентированности, формирует потенциал для дальнейшего роста акций Сбера», – уверен инвестиционный стратег УК «Арикапитал», доцент Финансового университета при правительстве РФ Сергей Суверов.

«Растущая в годовом измерении чистая прибыль Сбера – отличный сигнал для инвесторов. Превышение финансового результата января 2023 года в числе прочего подтверждает правильный курс в области управления рисков и достижение адекватного уровня стоимости риска», – считает главный аналитик компании «РегБлок» Анна Авакимян. Тем не менее, отмечает Авакимян, сохранение режима высоких процентных ставок будет ограничивает спрос на кредиты на 20-40% от потенциального уровня, что будет оказывать влияние на динамику операционного дохода банковского сектора. «Оперативное снижение ключевой ставки, которая уже сейчас выше безкупонной доходности ОФЗ, поможет перезапустить инвестиционный цикл в экономике, в том числе за счет кредитования», – говорит Авакимян.

Акции Сбера продолжают активно расти и уже почти приблизились к заветной планке в 300 руб. Аналитики считают, что вложения в Сбер по-прежнему одна из самых лучших инвестиционных идей на рынке: помимо дохода от растущего курса акций, акционеры Сбера в этом году смогут получить в виде дивидендов 50% от чистой прибыли, то есть около 750 млрд руб.