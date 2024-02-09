Американцам нужно мыслить самостоятельно — Кеннеди-младший об интервью Путина Карлсону
11:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американцам следует принимать самостоятельные решения относительно взглядов, которые расходятся с позицией ведущих СМИ в США. Такое мнение, комментируя публикацию интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону, изложил на своей странице в социальной сети X Роберт Кеннеди — младший. Он ранее объявил о намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата.
«Такера Карлсона очерняли много дней, — констатировал Кеннеди-младший. — Старые СМИ и демократическое руководство обижены на него попросту за то, что он делает свою работу. Американцы могут справиться с разговорами, которые наводят на размышления. Мы можем справиться с опасными мыслями или противоречивыми взглядами, которые не совпадают с линией ведущих средств массовой информации. Давайте решать сами за себя».
Данное сообщение политик разместил в качестве комментария к опубликованной в X видеозаписи интервью Путина Карлсону.
Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)
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