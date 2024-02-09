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НОВОСТИ

Солдаты ВСУ называют нового главкома Сырского мясником и генералом 200 — Politico

11:05 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и генералом 200. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на украинских военных.

«Очень плохое решение», — прокомментировал изданию назначение Сырского капитан ВСУ на условиях анонимности. Его точку зрения поддержал другой военнослужащий, который заявил, что назначение нового главкома вряд ли приведет к положительным результатам для Украины. По словам собеседников газеты, военные дали Сырскому прозвища мясник и генерал 200 за его склонность рисковать жизнями своих солдат.

Сырский непопулярен среди военнослужащих, приводит свое мнение Politico, поскольку возглавлял украинские силы в сражении под Артемовском (украинское название — Бахмут), где погибли много солдат ВСУ.

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