Солдаты ВСУ называют нового главкома Сырского мясником и генералом 200 — Politico
11:05 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский крайне непопулярен среди военнослужащих, которые называют его мясником и генералом 200. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на украинских военных.
«Очень плохое решение», — прокомментировал изданию назначение Сырского капитан ВСУ на условиях анонимности. Его точку зрения поддержал другой военнослужащий, который заявил, что назначение нового главкома вряд ли приведет к положительным результатам для Украины. По словам собеседников газеты, военные дали Сырскому прозвища мясник и генерал 200 за его склонность рисковать жизнями своих солдат.
Сырский непопулярен среди военнослужащих, приводит свое мнение Politico, поскольку возглавлял украинские силы в сражении под Артемовском (украинское название — Бахмут), где погибли много солдат ВСУ.
НОВОСТИ
- 12:05 09.02.2024
- ВСУ оказались в критической ситуации из-за неготовности Запада оказать помощь — FT
- 12:00 09.02.2024
- Трамп стал победителем кокусов в Неваде
- 11:45 09.02.2024
- Российский искусственный интеллект предложил Burger King использовать его для создания бургера
- 11:32 09.02.2024
- Спутник в интересах Минобороны РФ успешно выведен на целевую орбиту
- 11:20 09.02.2024
- Ильхам Алиев побеждает на выборах с 92,12% голосов — ЦИК Азербайджана
- 11:00 09.02.2024
- Американцам нужно мыслить самостоятельно — Кеннеди-младший об интервью Путина Карлсону
- 10:55 09.02.2024
- Уверенный рост Сбера: банк опубликовал финитоги за январь 2024 года
- 10:32 09.02.2024
- ПВО перехватила и уничтожила 19 БПЛА над регионами РФ
- 10:20 09.02.2024
- Полученная от Эквадора военная техника из РФ будет передана Украине — Госдепартамент США
- 10:05 09.02.2024
- Путин и Карлсон лидируют по упоминаемости в русскоязычных соцсетях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать