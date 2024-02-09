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НОВОСТИ

Ильхам Алиев побеждает на выборах с 92,12% голосов — ЦИК Азербайджана

11:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ильхам Алиев побеждает на выборах президента Азербайджана, набрав 92,12% голосов. Об этом свидетельствуют обновленные данные Центризбиркома республики.

После обработки 100% протоколов лидирует Алиев. За кандидата проголосовали 92,12% избирателей, пришедших на участки, или 4 577 693 человека. На втором месте — депутат парламента, самовыдвиженец Захид Орудж с 2,17% голосов избирателей (107 877 голосов).

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