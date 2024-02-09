Спутник в интересах Минобороны РФ успешно выведен на целевую орбиту
11:32 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Ракета «Союз-2.1в», стартовавшая с космодрома Плесецк в пятницу, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
Как сообщалось, Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1в» с космодрома Плесецк в интересах Минобороны РФ.
«В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, его бортовые системы функционируют в штатном режиме», — говорится в сообщении Минобороны.
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