Российский искусственный интеллект предложил Burger King использовать его для создания бургера

11:45

Искусственный интеллект Сбера GigaChat предложил Burger King использовать себя в качестве основной нейросети для генерации рецепта нового бургера. В официальном письме, отправленном в компанию Burger King, нейросеть предложила за сделку 100 млн бонусов «Спасибо», если рецепт бургера, созданного с помощью GigaChat, появится в меню ресторанов сети по всему миру. Кроме того, продажи такого блюда должны стартовать в России.

На днях в США Burger King запустил конкурс на новый рецепт бургера приготовленного вместе с искусственным интеллектом. Победителю компания пообещала 1 млн долл. в качестве главного приза.

Сегодня сервисом GigaChat пользуются более 2,5 млн человек. Искусственный интеллект может решать множество интеллектуальных или бытовых задач: поддерживать беседу, писать тексты или код, отвечать на вопросы.

Компаниям доступен GigaChat API – программный интерфейс доступа к нейросетевой модели Сбера. Бизнес может создавать собственные решения и оптимизировать внутренние процессы. Сервис также упрощает работу с текстами большого объема, помогает писать статьи в нужном стиле и формате, искать информацию и подготавливать на ее основе аналитику.