Трамп стал победителем кокусов в Неваде
12:00 09.02.2024 Источник: Интерфакс
Экс-президент США Дональд Трамп стал победителем кокусов, внутрипартийных выборов в Неваде, заручившись поддержкой на выдвижение в кандидаты на пост президента от Республиканской партии, сообщает в пятницу Associated Press.
Эта победа дает Трампу голоса 26 делегатов от штата на внутрипартийном съезде, на котором будет избран кандидат в президенты от республиканцев.
Агентство отмечает, что он был единственным крупным участником на этих выборах, поскольку его последний весомый конкурент - бывший постпред США при ООН Никки Хейли, хотя и продолжает кампанию, решила пропустить кокусы в Неваде, сделав ставку на Южную Каролину, штат, где она была губернатором. Там внутрипартийные республиканские выборы кандидата в президенты пройдут 24 февраля.
Для избрания кандидатом в президенты от Республиканской партии Трампу необходимо заручиться поддержкой 1215 делегатов партийного съезда, ожидается, что этого он сможет достичь в марте. Особенный упор он делает на "супервторник" 5 марта, когда выборы претендента в кандидаты пройдут в 15 штатах и одной территории США.
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