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Интервью Путина «ударило Запад по больному месту» — китайский эксперт

12:20 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону стало ударом по антироссийской риторике западных стран и их политике поддержки Украины, которая вызывает недовольство простых граждан. Такое мнение корреспонденту ТАСС выразил директор института международных отношений при Китайском народном университете Ван Ивэй.

«Запад уже давно обманут антироссийской пропагандой, и теперь они очень злятся после просмотра этого интервью, — сказал эксперт-международник. Он отметил, что бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон отреагировала на интервью прямым оскорблением Карлсона, назвав американского журналиста идиотом. „Это показывает, что интервью ударило Запад по больному месту“, — добавил Ван Ивэй.

По его словам, политический курс руководства западных стран на финансовую и военную поддержку Украины приносит ущерб обычным гражданам, которые уже чувствуют усталость от военного конфликта. «Я думаю, что интервью очень своевременное в связи с выборами в США в этом году», — резюмировал профессор.

Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)

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