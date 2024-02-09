ВСУ оказались в критической ситуации из-за неготовности Запада оказать помощь — FT

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина сталкивается с острым дефицитом артиллерийских боеприпасов в условиях критической обстановки на передовой из-за отсутствия обещанной помощи со стороны Запада. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на западных экспертов.

«Для украинцев на передовой сложилась отчаянная ситуация, гораздо худшая, чем они говорят», — заявил изданию дипломат НАТО высокого ранга. Подобное положение, нормирование Вооруженными силами Украины (ВСУ) снарядов, обусловлены, по данным FT, «фактической приостановкой большинства поставок вооружений из США, а также неспособностью ЕС быстро наращивать производство».

Задержка помощи со стороны американского Конгресса грозит «разорвать шланг» поставок Киеву, приводит FT слова военного чиновника США. «Это на самом деле очень серьезно», — сказал представитель Минобороны США, отметив, что у Вашингтона закончились деньги на финансирование новых контрактов на поставки вооружений для Украины. «Я считаю, что это очень мрачный сценарий», — заявил он. Пентагон особенно обеспокоен состоянием украинских систем ПВО и поставками боеприпасов, уточнил представитель.

По мнению высокопоставленного дипломата ЕС, украинцам будет трудно даже удержать нынешние позиции. И в данном случае «европейцам будет нелегко заменить США, это нереалистично», констатировал он.