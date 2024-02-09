Над промзоной в Нижегородской области обезвредили беспилотник
12:32 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Беспилотник обезврежен средствами РЭБ на территории промзоны в городе Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщил в своем телеграм-канале глава города Иван Носков.
«Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет», — написал он.
Дзержинск располагается примерно в 30 км от Нижнего Новгорода, население составляет более 200 тыс. человек — это второй по населению город региона.
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