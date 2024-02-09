Глава союза староверов сообщил, что Папа Римский смотрел интервью Путина
13:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Папа Римский Франциск смотрел интервью президента РФ Владимира Путина Такеру Карлсону, понтифик поддержал озвученную Путиным готовность к переговорам по конфликту на Украине и призвал Запад начать переговоры с Россией без каких-либо условий. Об этом сообщил ТАСС председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с понтификом.
«Папа Франциск смотрел интервью, он приветствует позицию Владимира Путина о готовности к переговорам и понимает всю обеспокоенность российского лидера о безопасности страны. Папа призывает Запад услышать слова Путина и начать переговоры с Россией без каких-либо условий, все условия должны быть обсуждены уже за столом переговоров. Только через стол переговоров можно прийти к желаемым результатам», — сказал Севастьянов.
По его словам, понтифик увидел в словах Путина желание построения общего безопасного мира для всех. Кроме того, понтифик напомнил, что готов предоставить инфраструктуру Ватикана для переговорного процесса.
Владимир Путин ответил на вопросы американского журналиста Такера Карлсона (текст и видео)
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