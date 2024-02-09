Смена командования ВСУ не изменит ход СВО — Песков
13:05 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначение Александра Сырского не повлияет на ход российской спецоперации в стране. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации, — отметил Песков. — Она будет продолжаться до достижения целей».
НОВОСТИ
- 13:32 09.02.2024
- ВСУ пытаются компенсировать низкое качество БПЛА их массовым применением — Сальдо
- 13:20 09.02.2024
- Размер госдолга Японии достиг рекордных $8,6 трлн
- 13:00 09.02.2024
- Глава союза староверов сообщил, что Папа Римский смотрел интервью Путина
- 12:32 09.02.2024
- Над промзоной в Нижегородской области обезвредили беспилотник
- 12:20 09.02.2024
- Интервью Путина «ударило Запад по больному месту» — китайский эксперт
- 12:05 09.02.2024
- ВСУ оказались в критической ситуации из-за неготовности Запада оказать помощь — FT
- 12:00 09.02.2024
- Трамп стал победителем кокусов в Неваде
- 11:45 09.02.2024
- Российский искусственный интеллект предложил Burger King использовать его для создания бургера
- 11:32 09.02.2024
- Спутник в интересах Минобороны РФ успешно выведен на целевую орбиту
- 11:20 09.02.2024
- Ильхам Алиев побеждает на выборах с 92,12% голосов — ЦИК Азербайджана
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать