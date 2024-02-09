Смена командования ВСУ не изменит ход СВО — Песков

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отставка Валерия Залужного с поста главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) и назначение Александра Сырского не повлияет на ход российской спецоперации в стране. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы не думаем, что это факторы, которые могут изменить ход спецоперации, — отметил Песков. — Она будет продолжаться до достижения целей».