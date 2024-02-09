Размер госдолга Японии достиг рекордных $8,6 трлн

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Размер государственного долга Японии к концу 2023 года достиг рекордной отметки в 1 286,4 трлн иен (около $8,6 трлн). Об этом свидетельствуют обнародованные властями данные.

В сравнении с декабрем 2022 года размер госдолга увеличился на 29,4 трлн иен (порядка $196,7 млрд).

26 января правительство Японии внесло на рассмотрение в парламент проект бюджета на следующий финансовый год (начнется 1 апреля 2024 года). В нем статья расходов на обслуживание государственного долга, включая выплату процентов, подразумевает выделение средств в размере около 27,1 трлн иен ($190 млрд), что станет самым высоким показателем за всю историю.