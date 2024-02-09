0
0
58
НОВОСТИ

ВСУ пытаются компенсировать низкое качество БПЛА их массовым применением — Сальдо

13:32 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли к массовым атакам Херсонской области беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов. Об этом заявил губернатор региона Владимир Сальдо.

«Низкое качество своих дронов враг пытается компенсировать массовостью их применения. Военные имеют достаточно средств для отражения нападений с воздуха. Однако террористическая угроза для мирных жителей населенных пунктов вблизи ЛБС (линии боевого соприкосновения — прим. ТАСС) все равно остается», — написал Сальдо в телеграм-канале.

В качестве примера губернатор привел сбитый в одном из сел FPV-дрон. «Изделия, сделанные на коленке, срабатывают через раз. И то, если не будут сбиты», — добавил Сальдо.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:20 09.02.2024
Размер госдолга Японии достиг рекордных $8,6 трлн
0
82
13:05 09.02.2024
Смена командования ВСУ не изменит ход СВО — Песков
0
93
13:00 09.02.2024
Глава союза староверов сообщил, что Папа Римский смотрел интервью Путина
0
102
12:32 09.02.2024
Над промзоной в Нижегородской области обезвредили беспилотник
0
153
12:20 09.02.2024
Интервью Путина «ударило Запад по больному месту» — китайский эксперт
0
188
12:05 09.02.2024
ВСУ оказались в критической ситуации из-за неготовности Запада оказать помощь — FT
0
184
12:00 09.02.2024
Трамп стал победителем кокусов в Неваде
0
180
11:45 09.02.2024
Российский искусственный интеллект предложил Burger King использовать его для создания бургера
0
189
11:32 09.02.2024
Спутник в интересах Минобороны РФ успешно выведен на целевую орбиту
0
193
11:20 09.02.2024
Ильхам Алиев побеждает на выборах с 92,12% голосов — ЦИК Азербайджана
0
202

Возврат к списку