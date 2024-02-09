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НОВОСТИ

США и Великобритания нанесли серию ударов по йеменской провинции Ходейда

14:12 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Территория йеменской провинции Ходейда, которая контролируется мятежным движением хуситов «Ансар Аллах», подверглась серии авиаударов со стороны США и Великобритании. Об этом сообщил принадлежащий движению телеканал Al Masirah.

Силы коалиции, как утверждается, атаковали объекты хуситов в районах Эль-Катиб и Эль-Джаббана. Ливанский телеканал Al Mayadeen также сообщил о звуках взрывов в прибрежной части провинции и активности армейской авиации в воздушном пространстве страны. Сведения о возможных жертвах и пострадавших не приводятся.

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