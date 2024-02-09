Залужному после отставки присвоили звание героя
14:32 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный получил звание героя. Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.
Залужный, с чьим именем СМИ связывают провал летнего «контрнаступления» ВСУ, был отправлен в отставку в четверг, 8 февраля. При этом информация о предстоящем увольнении появилась еще 29 января. В последующие дни продолжались спекуляции в медиа и соцсетях относительно того, сохранит ли он свой пост и не попытается ли армия оспорить действия президента.
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