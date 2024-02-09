Варшава склоняется к частичным ограничениям на ввоз украинских продуктов — министр

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские власти склоняются к введению частичных ограничений на ввоз украинской аграрной продукции, а не к полному запрету на него, по этому вопросу ведутся переговоры с Киевом. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Чеслав Секерский в эфире радиостанции Polskie Radio.

«Я больше склоняюсь к ограничению, за которым будет вестись наблюдение с тем, чтобы не навредить польскому рынку. По этому вопросы ведутся двусторонние переговоры с Украиной „, — заявил министр в ответ на слова журналиста о требованиях польских фермеров полностью запретить импорт украинской сельхозпродукции. Тем не менее по некоторым категориям товаров, таким как сахар и мясо птицы, необходимо эмбарго на ввоз из соседней страны, как это уже было сделано в отношении зерна, считает Секерский.