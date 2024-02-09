Суд арестовал подростка, проникшего с пневматическим пистолетом в школу Иркутска

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в Иркутске заключил под стражу сроком на два месяца 16-летнего подростка, проникшего в школу и напугавшего учеников пневматическим пистолетом. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.

Инцидент произошел 6 февраля в иркутской средней школе № 14. Как сообщалось в телеграм-каналах, трое подростков в возрасте 16-18 лет, которые не являются учениками этой школы, зашли в класс девятиклассников, один из них достал пистолет и приказал всем ученикам встать на колени. Всех троих задержала полиция, у одного был изъят пневматический пистолет.

«Октябрьский районный суд г. Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 16-летнего иркутянина под стражу на два месяца. По версии следствия, 6 февраля в утренние часы подросток, находясь в кабинете образовательного учреждения на ул. Карла Либкнехта в г. Иркутске, совершил хулиганские действия с демонстрацией пневматического пистолета», — говорится в сообщении прокуратуры.