Суд арестовал подростка, проникшего с пневматическим пистолетом в школу Иркутска
15:12 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Суд в Иркутске заключил под стражу сроком на два месяца 16-летнего подростка, проникшего в школу и напугавшего учеников пневматическим пистолетом. Об этом сообщила прокуратура Иркутской области.
Инцидент произошел 6 февраля в иркутской средней школе № 14. Как сообщалось в телеграм-каналах, трое подростков в возрасте 16-18 лет, которые не являются учениками этой школы, зашли в класс девятиклассников, один из них достал пистолет и приказал всем ученикам встать на колени. Всех троих задержала полиция, у одного был изъят пневматический пистолет.
«Октябрьский районный суд г. Иркутска с учетом позиции прокурора заключил 16-летнего иркутянина под стражу на два месяца. По версии следствия, 6 февраля в утренние часы подросток, находясь в кабинете образовательного учреждения на ул. Карла Либкнехта в г. Иркутске, совершил хулиганские действия с демонстрацией пневматического пистолета», — говорится в сообщении прокуратуры.
НОВОСТИ
- 15:00 09.02.2024
- Варшава склоняется к частичным ограничениям на ввоз украинских продуктов — министр
- 14:32 09.02.2024
- Залужному после отставки присвоили звание героя
- 14:12 09.02.2024
- США и Великобритания нанесли серию ударов по йеменской провинции Ходейда
- 14:00 09.02.2024
- Худшего варианта конфликта с РФ еще возможно избежать — глава Бюро нацбезопасности Польши
- 13:32 09.02.2024
- ВСУ пытаются компенсировать низкое качество БПЛА их массовым применением — Сальдо
- 13:20 09.02.2024
- Размер госдолга Японии достиг рекордных $8,6 трлн
- 13:05 09.02.2024
- Смена командования ВСУ не изменит ход СВО — Песков
- 13:00 09.02.2024
- Глава союза староверов сообщил, что Папа Римский смотрел интервью Путина
- 12:32 09.02.2024
- Над промзоной в Нижегородской области обезвредили беспилотник
- 12:20 09.02.2024
- Интервью Путина «ударило Запад по больному месту» — китайский эксперт
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать