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Киев столкнулся с острым дефицитом ракет — посол Украины в США

16:00 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина испытывает острый дефицит ракет, в том числе для ПВО. Об этом в эфире BloombergTV заявила украинский посол в США Оксана Маркарова.

«У нас еще достаточно желающих воевать <…>, но у нас заканчивается техника, особенно ракеты и противоракеты, и все остальное», — отметила дипломат.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы США продолжили нас поддерживать», — сказала Маркарова. Она добавила, что поддержка со стороны Вашингтона Киеву «нужна была еще вчера».

«С прошлого октября мы остаемся без бюджетной помощи, у нас заканчивается военная помощь», — напомнила глава украинского диппредставительства.

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