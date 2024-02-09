ПВО РФ за сутки уничтожили 97 украинских бесилотников
16:12 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 97 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Средствами противовоздушной обороны в течение суток перехвачены 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, „Ураган“ и „Ольха“.
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