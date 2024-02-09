Кремль планирует скоро опубликовать поручения Путина по итогам прямой линии

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Список поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции почти готов и скоро будет опубликован. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Документ готовится. Уже в завершающей стадии. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время мы его опубликуем», — сказал он.

Прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла 14 декабря 2023 года.