Кремль планирует скоро опубликовать поручения Путина по итогам прямой линии
16:32 09.02.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Список поручений президента РФ Владимира Путина по итогам совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции почти готов и скоро будет опубликован. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Документ готовится. Уже в завершающей стадии. Мы рассчитываем на то, что в ближайшее время мы его опубликуем», — сказал он.
Прямая линия, совмещенная с большой пресс-конференцией, прошла 14 декабря 2023 года.
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